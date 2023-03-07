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Мария (Марина) Кодратова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1830

Отец: Кодрат Фёдоров

Мать: Анна Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.05.1849

Муж: Павел Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1852

Сын: Лаврентий Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1855

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1857

Сын: Георгий Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Егор (Георгий) Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково
Рождение ребёнка
01.02.1859

Сын: Семён Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

Смерть
Неизвестно
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