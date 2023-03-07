Мария (Марина) Кодратова
Место рождения
Дата рождения12.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1830
Отец: Кодрат Фёдоров
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
23.05.1849
Муж: Павел Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1852
Сын: Лаврентий Павлов
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1855
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1857
Сын: Георгий Павлов
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково
Рождение ребёнка
После 1857
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково
Рождение ребёнка
01.02.1859
Сын: Семён Павлов
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
Смерть
Неизвестно