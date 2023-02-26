Екатерина (Акимова)
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.11.1819
Дата смерти28.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1819
Отец: Пётр Акимов
Мать: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1840
Муж: Логгин Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
27.04.1846
Сын: Максим Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
28.03.1849
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
28.03.1849
Сын: Иоанн Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
31.05.1850
Сын: Денисий Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
25.09.1854
Сын: Иоанн Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
18.06.1857
Дочь: Агрипина Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
17.08.1858
Сын: Андрей Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
14.08.1861
Дочь: Васса Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Демидов
Рождение ребёнка
24.06.1864
Дочь: Ефросиния Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Демидов
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1888