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Екатерина (Акимова)

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.11.1819

Дата смерти

28.01.1888

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

До 1801 г.р.

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1819

Отец: Пётр Акимов

Мать: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1840

Муж: Логгин Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1846

Сын: Максим Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1849

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1849

Сын: Иоанн Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1850

Сын: Денисий Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1854

Сын: Иоанн Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1857

Дочь: Агрипина Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1858

Сын: Андрей Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1861

Дочь: Васса Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1864

Дочь: Ефросиния Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Демидов

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1888
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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