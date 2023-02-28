Евдокия Логгинова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти19.06.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Логгин Демидов
Мать: Екатерина (Акимова)
Бракосочетание
22.01.1871
Муж: Алексей Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1874
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Терехова Ульяния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1879
Сын: Исидор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1880
Дочь: Васса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1881
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.06.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной