Евдокия Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Логгинова

Евдокия Логгинова

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

19.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Логгин Демидов

Мать: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1871

Муж: Алексей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1874

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Терехова Ульяния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1879

Сын: Исидор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1880

Дочь: Васса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1881

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.06.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close