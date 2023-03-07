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Логгин Демидов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.10.1821

Дата смерти

23.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1821

Отец: Демид Никитин

Мать: Пелагея (Гаврилова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1840

Жена: Екатерина (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1846

Сын: Максим Логгинов

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1849

Дочь: Мария Логгинова

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1849

Сын: Иоанн Логгинов

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1850

Сын: Денисий Логгинов

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Логгинова

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1854

Сын: Иоанн Логгинов

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1857

Дочь: Агрипина Логгинова

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1858

Сын: Андрей Логгинов

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1861

Дочь: Васса Логгинова

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1864

Дочь: Ефросиния Логгинова

Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.03.1888
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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