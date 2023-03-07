Логгин Демидов
Место рождения
Дата рождения20.10.1821
Дата смерти23.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1821
Отец: Демид Никитин
Мать: Пелагея (Гаврилова)
Бракосочетание
11.02.1840
Жена: Екатерина (Акимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
27.04.1846
Сын: Максим Логгинов
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
28.03.1849
Дочь: Мария Логгинова
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
28.03.1849
Сын: Иоанн Логгинов
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
31.05.1850
Сын: Денисий Логгинов
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Логгинова
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
25.09.1854
Сын: Иоанн Логгинов
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
18.06.1857
Дочь: Агрипина Логгинова
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
17.08.1858
Сын: Андрей Логгинов
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
14.08.1861
Дочь: Васса Логгинова
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
Рождение ребёнка
24.06.1864
Дочь: Ефросиния Логгинова
Мать ребёнка: Екатерина (Акимова)
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.03.1888