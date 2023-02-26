Терехова Ульяния Алексеева
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.12.1876
Дата смерти04.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876
Отец: Алексей Борисов
Мать: Евдокия Логгинова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
04.02.1893
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище