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Терехова Ульяния Алексеева

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.12.1876

Дата смерти

04.02.1893

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876

Отец: Алексей Борисов

Мать: Евдокия Логгинова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Терехов Фёдор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
04.02.1893
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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