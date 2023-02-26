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Михаил Петров

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1837

Отец: Пётр Акимов

Мать: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1855

Жена: Феодосия Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1860

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Авраамова

д.Титовщина
Смерть
Неизвестно
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