Михаил Петров
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1837
Отец: Пётр Акимов
Мать: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1855
Жена: Феодосия Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1860
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Авраамова
д.Титовщина
Смерть
Неизвестно