(Морозова) Феодосия Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Феодосия Авраамова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.05.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1838

Отец: Морозов Авраам Демидов

Мать: Мария (Косьмина)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1855

Муж: Михаил Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1860

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

д.Титовщина
Смерть
Неизвестно
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