(Морозова) Феодосия Авраамова
Место рождения
Дата рождения21.05.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1838
Отец: Морозов Авраам Демидов
Мать: Мария (Косьмина)
Бракосочетание
11.11.1855
Муж: Михаил Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1860
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
д.Титовщина
Смерть
Неизвестно