Мария (Косьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Косьмина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

21.01.1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1835

Сын: Морозов Василий Авраамов

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1838

Дочь: Феодосия Авраамова

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Авраамова

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Рождение ребёнка
04.07.1842

Сын: Морозов Андрей Авраамов

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Сын: Морозов Стефан Авраамов

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1845

Сын: Морозов Алексей (Авраамов)

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1847

Сын: Морозов Евсевий Авраамов

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1848

Дочь: Параскева Аврамиева

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: София Авраамова

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1850

Сын: Морозов Фёдор Авраамов

Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Авраам Демидов

Смерть
21.01.1853
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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