Мария (Косьмина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти21.01.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1835
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
21.05.1838
Дочь: Феодосия Авраамова
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Авраамова
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
04.07.1842
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
27.10.1843
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
19.05.1845
Сын: Морозов Алексей (Авраамов)
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
21.06.1847
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
27.10.1848
Дочь: Параскева Аврамиева
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: София Авраамова
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Рождение ребёнка
15.09.1850
Отец ребёнка: Морозов Авраам Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1853