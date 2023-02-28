Ефимий Васильев
Место рождения
Дата рождения24.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1849
Отец: Василий (Симонов)
Мать: Параскева Ильина
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Екатерина Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
07.08.1875
Дочь: Наталия Ефимова
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриева
Смерть
Неизвестно