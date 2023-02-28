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Ефимий Васильев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1849

Отец: Василий (Симонов)

Мать: Параскева Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Екатерина Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873

Дочь: Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1875

Дочь: Наталия Ефимова

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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