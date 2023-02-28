Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Дмитриева

Екатерина Дмитриева

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Ефимий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1875

Дочь: Наталия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.11.1906
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close