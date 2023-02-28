Екатерина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти13.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1871
Муж: Ефимий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
07.08.1875
Дочь: Наталия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Васильев
Смерть
13.11.1906