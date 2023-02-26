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(Солдатенкова) Наталия Иванова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1886

Отец: Солдатенков Иван Минин

Мать: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Илья Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Поляков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Егоров

Смерть
Неизвестно

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