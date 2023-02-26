(Солдатенкова) Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения21.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1886
Отец: Солдатенков Иван Минин
Мать: Анастасия Васильева
Бракосочетание
13.02.1908
Муж: Илья Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Поляков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Егоров
Смерть
Неизвестно