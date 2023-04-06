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Илья Егоров

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Поляков Михаил Ильич

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Смерть
Неизвестно
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