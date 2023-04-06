Илья Егоров
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1908
Жена: Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Поляков Михаил Ильич
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Смерть
Неизвестно