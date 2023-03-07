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Тит Кириллов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1809

Отец: Кирилл Малахов

Мать: Анастасия Иосифова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1836

Жена: Анастасия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1838

Дочь: Анна Титова

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Анисим Титов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1843

Сын: Евдоким Титов

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кондратий Титов

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Рождение ребёнка
14.01.1845

Сын: Антоний Титов

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1847

Дочь: Сырицина Анисия Титова

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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