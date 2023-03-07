Тит Кириллов
Место рождения
Дата рождения05.04.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1809
Отец: Кирилл Малахов
Мать: Анастасия Иосифова
Бракосочетание
31.01.1836
Жена: Анастасия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1838
Дочь: Анна Титова
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1840
Сын: Анисим Титов
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
30.07.1843
Сын: Евдоким Титов
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кондратий Титов
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
14.01.1845
Сын: Антоний Титов
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
23.12.1847
Дочь: Сырицина Анисия Титова
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Смерть
Неизвестно