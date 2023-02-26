Анастасия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сергей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
29.10.1794
Сын: Аврамий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
29.07.1796
Сын: Елизар Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
29.01.1799
Сын: Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Лаврентий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимофей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
06.05.1806
Дочь: Пелагия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Рождение ребёнка
05.04.1809
Сын: Тит Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Малахов
Смерть
До 1820