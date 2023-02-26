Анастасия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сергей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1794

Сын: Аврамий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1796

Сын: Елизар Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1799

Сын: Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Лаврентий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимофей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1806

Дочь: Пелагия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1809

Сын: Тит Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Малахов

Смерть
До 1820
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