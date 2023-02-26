Анастасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти18.11.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Алексей Дорофеев
Мать: Ирина Власова
Бракосочетание
31.01.1836
Муж: Тит Кириллов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1838
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Тит Кириллов
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1840
Сын: Анисим Титов
Отец ребёнка: Тит Кириллов
Смерть
18.11.1840
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище