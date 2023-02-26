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Анастасия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

18.11.1840

Пол

Женский

Отец

До 1801 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Алексей Дорофеев

Мать: Ирина Власова

Бракосочетание
31.01.1836

Муж: Тит Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1838

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Тит Кириллов

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Анисим Титов

Отец ребёнка: Тит Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.11.1840
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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