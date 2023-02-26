Дьяченко (Павлючкова) Дарья Кузьминична
Место рожденияСмоленская область, д. Сенино
Дата рождения1921
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Смоленская область, д. Сенино
Рождение ребёнка
17.01.1939
Сын: Романенков Эдуард
Отец ребёнка: Романенков Виктор Васильевич
Россия,Демидовский район, Смоленская, обл. д. Сенино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1997
Медынь, Калужская область, Россия