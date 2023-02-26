Дьяченко (Павлючкова) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Павлючкова) Дарья Кузьминична

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Место рождения

Смоленская область, д. Сенино

Дата рождения

1921

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Павлючков Косьма Григорьев

Мать: Павлючкова Татьяна Давидова

Смоленская область, д. Сенино
Рождение ребёнка
17.01.1939

Сын: Романенков Эдуард

Отец ребёнка: Романенков Виктор Васильевич

Россия,Демидовский район, Смоленская, обл. д. Сенино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенков Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1997
Медынь, Калужская область, Россия
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