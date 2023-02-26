Михаил Прохоров
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1823
Отец: Прохор Иванов
Мать: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1843
Жена: Екатерина Галактионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1848
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Галактионова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Галактионова
Рождение ребёнка
24.07.1854
Сын: Макарий Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Галактионова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1857
Сын: Корнилий Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Галактионова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно