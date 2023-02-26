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Михаил Прохоров

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1823

Отец: Прохор Иванов

Мать: Агафия Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1843

Жена: Екатерина Галактионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Галактионова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Галактионова

Рождение ребёнка
24.07.1854

Сын: Макарий Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Галактионова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1857

Сын: Корнилий Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Галактионова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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