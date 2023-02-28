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Екатерина Галактионова

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Галактион Емельянов

Мать: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.10.1843

Муж: Михаил Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прохоров

Рождение ребёнка
24.07.1854

Сын: Макарий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1857

Сын: Корнилий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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