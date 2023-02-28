Екатерина Галактионова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Галактион Емельянов
Мать: Акилина (Тимофеева)
Бракосочетание
10.10.1843
Муж: Михаил Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1848
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
24.07.1854
Сын: Макарий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1857
Сын: Корнилий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно