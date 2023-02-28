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Галактион Емельянов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.11.1794

Дата смерти

24.09.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1794

Отец: Емельян Семёнов

Мать: Мария Тимофеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1822

Дочь: Елизавета Галактионова

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Галактионова

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Галактионова

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1831

Сын: Косьма Галактионов

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1834

Сын: Платон Галактионов

Мать ребёнка: Ефимия Михайлова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1837

Сын: Яков Галактионов

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Никифор Галактионов

Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)

д.Самсонинки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Михайлова

Смерть
24.09.1856
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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