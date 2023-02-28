Галактион Емельянов
Место рождения
Дата рождения02.11.1794
Дата смерти24.09.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1794
Отец: Емельян Семёнов
Мать: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
04.09.1822
Дочь: Елизавета Галактионова
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Галактионова
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Галактионова
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
01.11.1831
Сын: Косьма Галактионов
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
18.11.1834
Сын: Платон Галактионов
Мать ребёнка: Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
23.10.1837
Сын: Яков Галактионов
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Никифор Галактионов
Мать ребёнка: Акилина (Тимофеева)
д.Самсонинки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Михайлова
Смерть
24.09.1856