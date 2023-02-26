Косьма Галактионов
Место рождения
Дата рождения01.11.1831
Дата смерти07.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831
Отец: Галактион Емельянов
Мать: Акилина (Тимофеева)
Бракосочетание
06.11.1849
Жена: Матрона Изотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Мария 2-я
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Мария 1-я
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Николай Косьмин
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
06.02.1861
Сын: Фёдор Косьмин
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Христина Косьмина
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Захарий Косьмин
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алексей Косьмин
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
14.10.1871
Сын: Андрей Косьмин
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Рождение ребёнка
20.08.1873
Сын: Адриан Косьмин
Мать ребёнка: Матрона Изотова
Смерть
07.05.1900
Причина смерти: от натуральной