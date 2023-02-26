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Косьма Галактионов

Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.11.1831

Дата смерти

07.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831

Отец: Галактион Емельянов

Мать: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Матрона Изотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Мария 2-я

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Мария 1-я

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Николай Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Фёдор Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Христина Косьмина

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Захарий Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Алексей Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Адриан Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Изотова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.05.1900
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной

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