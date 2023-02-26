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Матрона Изотова

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1832

Отец: Изот (Зотик) Яковлев

Мать: Агафия Максимова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Косьма Галактионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Мария 2-я

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Мария 1-я

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Николай Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Христина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Захарий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Андрей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Адриан Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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