Матрона Изотова
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1832
Отец: Изот (Зотик) Яковлев
Мать: Агафия Максимова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1849
Муж: Косьма Галактионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Мария 2-я
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Мария 1-я
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Николай Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
06.02.1861
Сын: Фёдор Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Христина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Захарий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алексей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
14.10.1871
Сын: Андрей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Рождение ребёнка
20.08.1873
Сын: Адриан Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Галактионов
Смерть
Неизвестно