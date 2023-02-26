Агафия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1822
Сын: Антоний (Изотов)
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Яковлев
д.Цурково
Рождение ребёнка
24.03.1832
Дочь: Матрона Изотова
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Яковлев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1834
Сын: Михей Изотов
Отец ребёнка: Изот (Зотик) Яковлев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно