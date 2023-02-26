Агафия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1822

Сын: Антоний (Изотов)

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Яковлев

д.Цурково
Рождение ребёнка
24.03.1832

Дочь: Матрона Изотова

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Яковлев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1834

Сын: Михей Изотов

Отец ребёнка: Изот (Зотик) Яковлев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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