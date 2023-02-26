Акилина (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1822
Дочь: Елизавета Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Емельянов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Емельянов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Емельянов
Рождение ребёнка
01.11.1831
Сын: Косьма Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Емельянов
Рождение ребёнка
23.10.1837
Сын: Яков Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Емельянов
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Никифор Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Емельянов
Смерть
Неизвестно