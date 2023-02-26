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Акилина (Тимофеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1822

Дочь: Елизавета Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Емельянов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Емельянов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Емельянов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1831

Сын: Косьма Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Емельянов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1837

Сын: Яков Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Емельянов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Никифор Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Емельянов

Смерть
Неизвестно

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