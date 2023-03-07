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Елизавета Галактионова

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.09.1822

Дата смерти

22.05.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1822

Отец: Галактион Емельянов

Мать: Акилина (Тимофеева)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1859

Сын: Стефан Титов

Отец ребёнка: Тит Ермолаев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ксения Титова

Отец ребёнка: Тит Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Ермолаев

Смерть
22.05.1897
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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