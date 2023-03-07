Елизавета Галактионова
Место рождения
Дата рождения04.09.1822
Дата смерти22.05.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1822
Отец: Галактион Емельянов
Мать: Акилина (Тимофеева)
Рождение ребёнка
24.03.1859
Сын: Стефан Титов
Отец ребёнка: Тит Ермолаев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ксения Титова
Отец ребёнка: Тит Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Ермолаев
Смерть
22.05.1897
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.