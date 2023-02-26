Мария Тимофеева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Варвара Нестерова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1793
Муж: Емельян Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1794
Сын: Галактион Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Семёнов
Рождение ребёнка
17.10.1797
Дочь: Параскева (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно