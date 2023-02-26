Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Варвара Нестерова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1793

Муж: Емельян Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1794

Сын: Галактион Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Семёнов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1797

Дочь: Параскева (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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