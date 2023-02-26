Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Васильев

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Моисей Тимофеев

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1794

Сын: Харитон Тимофеев

Мать ребёнка: Татьяна Вавилова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1797

Жена: Варвара Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1798

Дочь: Соломония Тимофеева

Мать ребёнка: Варвара Петрова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1801

Дочь: Феодосия Тимофеева

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1808

Сын: Фрол Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Тимофеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Вавилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Нестерова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Тимофеева

Мать ребёнка: Варвара Петрова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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