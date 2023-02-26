Тимофей Васильев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Моисей Тимофеев
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1794
Сын: Харитон Тимофеев
Мать ребёнка: Татьяна Вавилова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1797
Жена: Варвара Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1798
Дочь: Соломония Тимофеева
Мать ребёнка: Варвара Петрова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1801
Дочь: Феодосия Тимофеева
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1808
Сын: Фрол Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Тимофеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Вавилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Тимофеева
Мать ребёнка: Варвара Петрова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно