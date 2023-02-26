Моисей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисей Тимофеев

Моисей Тимофеев

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Варвара Нестерова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анастасия Моисеева

Мать ребёнка: Анна (Агафия) Алексеева

Рождение ребёнка
10.05.1806

Сын: Семён Моисеев

Мать ребёнка: Анна (Агафия) Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1808

Сын: Савва Моисеев

Мать ребёнка: Анна (Агафия) Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close