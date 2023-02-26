Моисей Тимофеев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Варвара Нестерова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анастасия Моисеева
Мать ребёнка: Анна (Агафия) Алексеева
Рождение ребёнка
10.05.1806
Сын: Семён Моисеев
Мать ребёнка: Анна (Агафия) Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1808
Сын: Савва Моисеев
Мать ребёнка: Анна (Агафия) Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно