Анна (Агафия) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Агафия) Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Тимофеев

Рождение ребёнка
10.05.1806

Сын: Семён Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1808

Сын: Савва Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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