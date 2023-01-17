Ольга Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Никифорова

Ольга Никифорова

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1877

Отец: Никифор Иванов

Мать: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Иван Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close