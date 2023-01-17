Ольга Никифорова
Место рождения
Дата рождения10.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1877
Отец: Никифор Иванов
Мать: Марфа (Мария) Прохорова
Бракосочетание
16.02.1894
Муж: Иван Сафронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Смерть
Неизвестно