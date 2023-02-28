Иван Сафронов
Место рождения
Дата рождения25.01.1875
Дата смерти03.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1875
Отец: Сафроний Петров
Мать: Анна Матвеева
Бракосочетание
16.02.1894
Жена: Ольга Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1897
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Ульяния Никифорова
Рождение ребёнка
02.11.1899
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Ульяния Никифорова
Рождение ребёнка
17.05.1902
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ольга Никифорова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Ольга Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Никифорова
Смерть
03.12.1905
Причина смерти: утонул в реке Каспле
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище