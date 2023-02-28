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Иван Сафронов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.01.1875

Дата смерти

03.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1875

Отец: Сафроний Петров

Мать: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Ольга Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1897

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Ульяния Никифорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1899

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Ульяния Никифорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1902

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ольга Никифорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Ольга Никифорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Никифорова

Смерть
03.12.1905
Причина смерти: утонул в реке Каспле
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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