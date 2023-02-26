Ульяния Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1897
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Рождение ребёнка
02.11.1899
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сафронов
Смерть
Неизвестно