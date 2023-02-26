Анна Матвеева
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти26.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Матвей Егоров
Мать: Агрипина (Галеева)
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1848
Муж: Сафроний Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853
Сын: Антоний Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Рождение ребёнка
28.12.1856
Дочь: Анисия Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Рождение ребёнка
21.09.1858
Сын: Фока Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Козлова Дария Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Рождение ребёнка
?.03.1873
Сын: Иоанн Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Рождение ребёнка
25.01.1875
Сын: Иван Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний Петров
Смерть
26.01.1902