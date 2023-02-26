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Анна Матвеева

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

26.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Матвей Егоров

Мать: Агрипина (Галеева)

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1848

Муж: Сафроний Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Антоний Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1856

Дочь: Анисия Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1858

Сын: Фока Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Козлова Дария Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1873

Сын: Иоанн Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Рождение ребёнка
25.01.1875

Сын: Иван Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
26.01.1902
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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