Матвей Егоров
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1807
Дата смерти02.06.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Агрипина (Галеева)
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1837
Сын: Павел Матвеев
Мать ребёнка: Агрипина (Галеева)
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Агрипина (Галеева)
Смерть
02.06.1847
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул