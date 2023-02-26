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Матвей Егоров

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1807

Дата смерти

02.06.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Агрипина (Галеева)

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1837

Сын: Павел Матвеев

Мать ребёнка: Агрипина (Галеева)

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Агрипина (Галеева)

Смерть
02.06.1847
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул
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