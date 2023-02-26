Агрипина (Галеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Егоров
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1837
Сын: Павел Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Егоров
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Егоров
Смерть
Неизвестно