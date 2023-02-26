Агрипина (Галеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина (Галеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Егоров

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1837

Сын: Павел Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Егоров

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Егоров

Смерть
Неизвестно
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