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Козлова Дария Сафронова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

30.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сафроний Петров

Мать: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Козлов Алексей Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1882

Сын: Козлов Антоний Алексеев

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Андреева Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1887

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1891

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Козлов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1897

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1900

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.03.1902
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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