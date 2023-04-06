Козлова Дария Сафронова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти30.03.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Сафроний Петров
Мать: Анна Матвеева
Бракосочетание
02.11.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1882
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
18.01.1885
Дочь: Андреева Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
27.07.1887
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
03.11.1891
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
05.11.1892
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
10.07.1897
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
24.04.1900
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Козлов Алексей Ефимов
Смерть
30.03.1902
Причина смерти: от родов