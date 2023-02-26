Козлов Антоний Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1882
Отец: Козлов Алексей Ефимов
Мать: Козлова Дария Сафронова
Бракосочетание
19.05.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1905
Сын: Козлов Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
30.12.1907
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
23.10.1909
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: (Козлова) Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: (Козлова) Елизавета Антонова
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
20.09.1916
Дочь: (Козлова) Вера Антонова
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева
Смерть
Неизвестно