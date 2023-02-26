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Козлов Антоний Алексеев

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1882

Отец: Козлов Алексей Ефимов

Мать: Козлова Дария Сафронова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.05.1902

Жена: Козлова Агрипина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1905

Сын: Козлов Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Козлов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1907

Сын: Козлов Василий Антонов

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Козлов Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: (Козлова) Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: (Козлова) Елизавета Антонова

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1916

Дочь: (Козлова) Вера Антонова

Мать ребёнка: Козлова Агрипина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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