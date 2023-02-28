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Козлов Алексей Ефимов

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1862

Отец: Козлов Ефим Давидов

Мать: Параскева (Стефанова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1880

Жена: Козлова Дария Сафронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1882

Сын: Козлов Антоний Алексеев

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Андреева Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1887

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1891

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Козлов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1897

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1900

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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