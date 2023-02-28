Козлов Алексей Ефимов
Место рождения
Дата рождения19.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1862
Отец: Козлов Ефим Давидов
Мать: Параскева (Стефанова)
Бракосочетание
02.11.1880
Жена: Козлова Дария Сафронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1882
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
18.01.1885
Дочь: Андреева Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
27.07.1887
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
03.11.1891
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
05.11.1892
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
10.07.1897
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Рождение ребёнка
24.04.1900
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Козлова Дария Сафронова
Смерть
Неизвестно