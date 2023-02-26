Параскева (Стефанова)
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848
Муж: Козлов Ефим Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1850
Сын: Тимофей ст
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
09.01.1853
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
26.10.1856
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
29.07.1859
Сын: Козлов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
19.05.1862
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
04.12.1864
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
01.06.1871
Сын: Козлов Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Козлов Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
21.01.1874
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Рождение ребёнка
21.01.1874
Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов
Смерть
Неизвестно