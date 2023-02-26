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Параскева (Стефанова)

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Козлов Ефим Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1850

Сын: Тимофей ст

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1853

Сын: Козлов Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1856

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1859

Сын: Козлов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1862

Сын: Козлов Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1864

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Небылицын Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Козлов Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Козлов Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Козлов Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Рождение ребёнка
21.01.1874

Сын: Козлов Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1874

Сын: Козлов Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Козлов Ефим Давидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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