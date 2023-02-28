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Параскева Ефимова

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856

Отец: Козлов Ефим Давидов

Мать: Параскева (Стефанова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Гавриил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1887

Сын: Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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