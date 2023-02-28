Параскева Ефимова
Место рождения
Дата рождения26.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856
Отец: Козлов Ефим Давидов
Мать: Параскева (Стефанова)
Бракосочетание
10.11.1874
Муж: Гавриил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1887
Сын: Яков Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно