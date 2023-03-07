Небылицын Пётр Ефимов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Козлов Ефим Давидов
Мать: Параскева (Стефанова)
Бракосочетание
24.01.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Небылицын Максим Петрович
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
05.10.1891
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
15.03.1894
Сын: Небылицын Александр Петрович
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
25.02.1896
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
09.08.1898
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
07.10.1899
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
22.08.1902
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
01.06.1907
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Рождение ребёнка
10.04.1910
Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно