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Небылицын Пётр Ефимов

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Козлов Ефим Давидов

Мать: Параскева (Стефанова)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Небылицына Агафия Варфоломеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Небылицын Максим Петрович

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Небылицын Алексей Петров

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1894

Сын: Небылицын Александр Петрович

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Небылицын Тимофей Петров

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Небылицын Сергей Петров

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Небылицын Пётр Петров

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Небылицын Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Небылицын Василий Петров

Мать ребёнка: Небылицына Агафия Варфоломеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Небылицына Агафия Варфоломеева

Смерть
Неизвестно
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