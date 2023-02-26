Сафроний Петров
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти10.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пётр Евдокимов
Мать: Мелания Кодратова
Бракосочетание
11.02.1848
Жена: Анна Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853
Сын: Антоний Сафронов
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
28.12.1856
Дочь: Анисия Сафронова
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
21.09.1858
Сын: Фока Сафронов
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Козлова Дария Сафронова
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
?.03.1873
Сын: Иоанн Сафронов
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
25.01.1875
Сын: Иван Сафронов
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Смерть
10.02.1905