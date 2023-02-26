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Сафроний Петров

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

10.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пётр Евдокимов

Мать: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1848

Жена: Анна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Антоний Сафронов

Мать ребёнка: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1856

Дочь: Анисия Сафронова

Мать ребёнка: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1858

Сын: Фока Сафронов

Мать ребёнка: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Козлова Дария Сафронова

Мать ребёнка: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1873

Сын: Иоанн Сафронов

Мать ребёнка: Анна Матвеева

Рождение ребёнка
25.01.1875

Сын: Иван Сафронов

Мать ребёнка: Анна Матвеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
10.02.1905
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

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