Пётр Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти04.07.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
05.05.1808
Жена: Мелания Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814
Дочь: София Петрова
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Ефрем Петров
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
29.07.1821
Сын: Прохор Петров
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
07.11.1825
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сафроний Петров
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
04.07.1848
Причина смерти: от холеры