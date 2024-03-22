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Пётр Евдокимов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1788

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.05.1808

Жена: Мелания Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814

Дочь: София Петрова

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Ефрем Петров

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1821

Сын: Прохор Петров

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1825

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сафроний Петров

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
04.07.1848
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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