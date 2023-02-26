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Иван Павлов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Павел Григорьев

Мать: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1857

Жена: Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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