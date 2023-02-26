Иван Павлов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Павел Григорьев
Мать: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1857
Жена: Мария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно