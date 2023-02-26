Парфен Павлов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти01.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Павел Григорьев
Мать: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1849
Жена: Ефросиния Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853
Дочь: Федора Парфенова
Мать ребёнка: Ефросиния Акимова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1854
Дочь: Домника Парфенова
Мать ребёнка: Ефросиния Акимова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1857
Сын: Семён Парфенов
Мать ребёнка: Ефросиния Акимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1857
отдан в ратники
Рождение ребёнка
28.08.1859
Дочь: Марфа Парфенова
Мать ребёнка: Ефросиния Акимова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1861
Дочь: Екатерина Парфенова
Мать ребёнка: Ефросиния Акимова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иван Парфенов
Мать ребёнка: Ефросиния Акимова
Смерть
01.02.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.