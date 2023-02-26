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Парфен Павлов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Павел Григорьев

Мать: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1849

Жена: Ефросиния Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853

Дочь: Федора Парфенова

Мать ребёнка: Ефросиния Акимова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1854

Дочь: Домника Парфенова

Мать ребёнка: Ефросиния Акимова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1857

Сын: Семён Парфенов

Мать ребёнка: Ефросиния Акимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1857
отдан в ратники
Рождение ребёнка
28.08.1859

Дочь: Марфа Парфенова

Мать ребёнка: Ефросиния Акимова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1861

Дочь: Екатерина Парфенова

Мать ребёнка: Ефросиния Акимова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иван Парфенов

Мать ребёнка: Ефросиния Акимова

Смерть
01.02.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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