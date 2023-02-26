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Ефросиния Акимова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1832

Отец: Аким Иосифов

Мать: Фёкла Тимофеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1849

Муж: Парфен Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853

Дочь: Федора Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1854

Дочь: Домника Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1857

Сын: Семён Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Павлов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1859

Дочь: Марфа Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1861

Дочь: Екатерина Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иван Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Павлов

Смерть
Неизвестно
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