Ефросиния Акимова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1832
Отец: Аким Иосифов
Мать: Фёкла Тимофеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1849
Муж: Парфен Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853
Дочь: Федора Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1854
Дочь: Домника Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1857
Сын: Семён Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Павлов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1859
Дочь: Марфа Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1861
Дочь: Екатерина Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иван Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Павлов
Смерть
Неизвестно