Параскева Михайлова
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Михаил (Григорьев)
Мать: Марфа Андреева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1848
Муж: Иван мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1849
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
01.02.1852
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
25.03.1855
Дочь: Матрона Иоаннова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
21.09.1856
Дочь: Фёкла Иоаннова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
01.03.1858
Сын: Герасим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
28.08.1859
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
02.11.1860
Дочь: Матрона мл
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
06.06.1864
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
Смерть
До 1874