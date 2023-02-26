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Параскева Михайлова

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Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Михаил (Григорьев)

Мать: Марфа Андреева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1848

Муж: Иван мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1849

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1852

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1855

Дочь: Матрона Иоаннова

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1856

Дочь: Фёкла Иоаннова

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Герасим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1859

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1860

Дочь: Матрона мл

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1864

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1874
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