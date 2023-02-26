Ефимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Михайлова

Ефимия Михайлова

Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.07.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1834

Отец: Михаил (Григорьев)

Мать: Марфа Андреева

Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Евмений Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1854

Дочь: Мелания Евменова

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1856

Дочь: Агрипина Евмениева

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Семён Евмениев

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1861

Сын: Тимофей Евмениев

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Евмениева

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Матрона Евмениева

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.