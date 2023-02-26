Ефимия Михайлова
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.07.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1834
Отец: Михаил (Григорьев)
Мать: Марфа Андреева
Бракосочетание
05.11.1850
Муж: Евмений Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1854
Дочь: Мелания Евменова
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
18.06.1856
Дочь: Агрипина Евмениева
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
01.02.1860
Сын: Семён Евмениев
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
21.01.1861
Сын: Тимофей Евмениев
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Евмениева
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
07.11.1864
Сын: Матрона Евмениева
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Смерть
Неизвестно