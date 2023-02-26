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Осипенкова Дария Пахомова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

Бракосочетание
22.05.1895

Муж: Осипенков Герасим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: (Осипенкова) Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: (Осипенкова) Надежда Герасимова

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Осипенков Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
25.02.1906

Дочь: (Осипенкова) Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Осипенков Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: (Осипенкова) Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: (Осипенкова) Ефросиния Герасимова

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: (Осипенкова) Фёкла Герасимова

Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно

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