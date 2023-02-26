Осипенкова Дария Пахомова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
Бракосочетание
22.05.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1897
Дочь: (Осипенкова) Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: (Осипенкова) Надежда Герасимова
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Осипенков Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
25.02.1906
Дочь: (Осипенкова) Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Осипенков Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: (Осипенкова) Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: (Осипенкова) Ефросиния Герасимова
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: (Осипенкова) Фёкла Герасимова
Отец ребёнка: Осипенков Герасим Васильев
Смерть
Неизвестно