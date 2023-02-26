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Осипенков Герасим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Василий Саввин

Мать: Матрона Петрова

Военная служба
1895
Выборгского крепостного пехотного батальона 1-ой роты старший мастеровой
Бракосочетание
22.05.1895

Жена: Осипенкова Дария Пахомова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: (Осипенкова) Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: (Осипенкова) Надежда Герасимова

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Осипенков Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
25.02.1906

Дочь: (Осипенкова) Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Осипенков Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: (Осипенкова) Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: (Осипенкова) Ефросиния Герасимова

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: (Осипенкова) Фёкла Герасимова

Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова

Смерть
Неизвестно

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