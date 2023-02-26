Осипенков Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Василий Саввин
Мать: Матрона Петрова
Военная служба
1895
Выборгского крепостного пехотного батальона 1-ой роты старший мастеровой
Бракосочетание
22.05.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1897
Дочь: (Осипенкова) Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: (Осипенкова) Надежда Герасимова
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Осипенков Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
25.02.1906
Дочь: (Осипенкова) Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Осипенков Михаил Герасимов
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: (Осипенкова) Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: (Осипенкова) Ефросиния Герасимова
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: (Осипенкова) Фёкла Герасимова
Мать ребёнка: Осипенкова Дария Пахомова
Смерть
Неизвестно