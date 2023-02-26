Василий Саввин
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти11.09.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Савва Ануфриев
Мать: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848
Жена: Матрона Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1853
Сын: Фока Васильев
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1854
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1856
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
16.06.1857
Сын: Леонтий (Саввин)
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1859
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Осипенков Герасим Васильев
Мать ребёнка: Матрона Петрова
Смерть
11.09.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.