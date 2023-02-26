Василий Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Саввин

Василий Саввин

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.09.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Савва Ануфриев

Мать: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1853

Сын: Фока Васильев

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1854

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1856
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
16.06.1857

Сын: Леонтий (Саввин)

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1859

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Осипенков Герасим Васильев

Мать ребёнка: Матрона Петрова

Смерть
11.09.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close